        Adalet Bakanlığı: Taksim'deki bıçaklı cinayet şüphelisi tutuklandı; "11 suç kaydı" iddiası asılsız

        Adalet Bakanlığı: Taksim'deki bıçaklı cinayet şüphelisi tutuklandı; "11 suç kaydı" iddiası asılsız

        Adalet Bakanlığı, Taksim'deki bıçaklı cinayet soruşturmasında 1997 doğumlu şüphelinin 'kasten öldürme'den tutuklandığını açıkladı. Bakanlık, geçmişteki hapis ve para cezalarının infaz edildiğini, "11 suç kaydı" iddiasının ise asılsız olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.10.2025 - 21:33 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:33
        Taksim cinayetinde tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanlığı, İstanbul Taksim’de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, “kasten öldürme” suçundan tutuklandığını açıkladı. Bakanlık, şüpheliye dair sosyal medyada yer alan “11 suç kaydı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        3 YIL 22 GÜN HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI

        Açıklamada, 1997 doğumlu şüphelinin adli siciline ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

        Şüpheli, 18 yaşından küçük olduğu dönemde kasten yaralama ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından 3 ayrı dosyada toplam 3 yıl 22 gün hapis ve adli para cezası aldı. Yetişkin olduğu dönemde ise kasten yaralama suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve adli para cezası bulundu.

        "11 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU İDDİA ASILSIZ

        Bakanlık, söz konusu cezaların tamamının infaz edildiğini, “11 suç kaydı” bulunduğu yönündeki iddianın ise asılsız olduğunu vurguladı. Açıklama, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

        #Taksim cinayet
        #haberler
