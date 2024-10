'Adalet Terazisi' filmleri açıklandı

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 22 Kasım’da izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

28 Kasım’a kadar sürecek festivalin merakla beklenen 'Adalet Terazisi' bölümünde; Sırbistan’dan İran’a, İsviçre’den Somali’ye kadar dünyanın farklı ülkelerinden “Herkes İçin Adalet” diyen 7 film yer alıyor.

Saraybosna Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Vuk Ršumović imzalı 'Tanrıların Arasında' / Dwelling Among the Gods festivalde izleyiciyle buluşacak. Venedik Eleştirmenler Haftası ödüllü ilk uzun metraj filmi No One's Child ile tanınan Vuk Ršumović bu kez kocası ve üç küçük çocuğuyla birlikte Taliban rejiminden kaçıp göçmen olarak Avrupa’ya gitmek isterken Sırbistan'da sıkışan Ferişte’yi merkezine alıyor. Ferişte büyük umutlarla çıktığı yolculukta Belgrad’a vardığında, kendisinden önce gelen kardeşinin boğulduğunu öğreniyor ve onu kendi adıyla gömmek için ailesinin geleceğini dahi riske attığı bir mücadeleye başlıyor. Bu bürokratik mücadele hem insanca muamele görecekleri bir yerde yaşamak isteyen göçmenlerin hem de ait olduğu topluma rağmen güçlü kadın olmanın gerçeklerini sakin ama çarpıcı bir dille gözler önüne seriyor.

Bu yıl Cannes Film Festivali’nin 'Belirli Bir Bakış' bölümünün dikkat çeken yapımlarından, Somali sineması için cesur bir yeni ses olan Mo Harawe imzalı 'Cennetin Yanındaki Köy' / The Village Next to Paradise, insansız hava aracı saldırıları tehdidi altında ölümün gölgesinin hiç eksilmediği cennet gibi bir coğrafyada, daha iyi bir hayat arayışındaki bir aileyi takip ediyor. Yaşadığı coğrafyanın zorluklarını kavramaya çalışan küçük bir çocuk, oğlunun eğitim görmesi için yasadışı yollara sapma riskini alan babası ve kadın olmanın dezavantajını iş hayatına atılarak gidermeye çalışan halasından oluşan aileyi odağına alan film aynı zamanda yönetmenin memleketi Somali’ye Batı’nın önyargılı bakışının tam tersi bir portre çiziyor. Cannes Film Festivali'ne seçilen ilk Somali filmi olarak tarihe geçen 'Cennetin Yanındaki Köy' / The Village Next to Paradise sinematografisiyle de dikkat çekiyor. Anab Ahmed Ibrahim, Saraybosna Film Festivali’nden 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' ile döndü.