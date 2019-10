Adam Sandler kimdir?

Hollywood'un sevilen ve başarılı isimlerinden aktör Adam Sandler’in hayat hikayesine birlikte göz atalım.

Doğum tarihi:9 Eylül 1966

Doğum Yeri: New York

Nereli: New York, Brokolin

Yaşı: 54 yaşında

Boyu ve kilosu: 1.77 cm ve 86 kg

Burcu: Başak

Adam Sandler biyografisi

Eğitimi: New York'ta doğan Adam Sandler ilköğrenimini ve lise hayatını New Hampshire'daki Manchester Central lisesinde tamamlamıştır. 1991 yılında ise New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisini bitirmiştir.

Özel hayatı: 22 Haziran 2003'te model Jackie Titone ile evlenen Adam Sandler ‘ın Jackie Titone ‘den iki kızı dünyaya gelmiştir. İlk kızı 6 Mayıs 2006'da dünyaya gelen Saide Madison Sandler, ikinci kızıda 2 Kasım 2008'de dünyaya gelen Sunny Madeline Sandler'dir. Şuan da hala mutlu evliliği devam etmektedir.

Oynadığı diziler: 1987 ve 1988 yılları arasında Cosby Show adlı dizide rol almıştır. 1990 senesinde Marshall Chronicles isimli dizide ve yine aynı sene Genç Manhattan dizide oynamıştır. 1990 ve 1995 seneleri arasında ise Saturday Night Life'da ve 2007 yılında da Queens isimli dizinin 203. bölümünde rol almıştır.

İş hayatı: İş hayatına ilk olarak 17 yaşında iken ufak rollerde oynayarak başlamıştır. Oynadığı rollerdeki başarısı ile dikkat çekmiş ve yaptığı bir stand up gösterilerinden birisine katılan Dennis Millar' ın dikkatini çekmiştir. Bu günden sonra ilk deneyimi olan Cosby Ailesi adlı dizide Smitty karakteri ile karşımıza çıkmıştır. Daha sonra yine Dennis Millar aracılığı ile Saturday Night Live dizisinin yapımcısı olan Lorne Michaelse ile tanışarak dizinin yazarlığını yaparak işe başlamış daha sonra da 1995 yılında oyunculuğa transfer edilmiştir. Aynı yıl içinde artık film kariyerinde iyice yıldızı parlamıştır. Daha sonra ABC Afterschool Specials adlı projede tek bölümlük bir rolde oynamıştır. Yine 1995 yılında Billy Madison filminde oynamış ve istediği başarıyı yakalamıştır. Billy Madison filminin hemen arkasından gişede rekor kıran Happy Gilmore filminde rol almıştır. Yine 1995 yılında iken The Chanukah Song'da şarkı söylemiş ve bu yıllarda yayınladığı Stan and Judy's Kid albümü komedi türündeki en çok satılanlar arasında birinci olmayı başarmış ve yaptığı üç albümün üçüde platin plak ödülünü almaya hak kazanmıştır. 1996 senesine gelindiğinde ise Adam Sandler yine adından bahsettirdiği Bulletproof filminde, 1998'de ise The Wedding Singer, Dirty Work ve The Waterboy filmlerinde rol almıştır. Film kariyerinde istediği başarıya ulaşan ve kendini kanıtlamayı başaran Adam Sandler 1999 yılında Happy Madison ismindeki kendi yapım şirketini kurmayı başarmıştır. Yine aynı yılda Big Daddy ve Deuce Bigalow: Male Gigolo adlı filmlerde de rol almıştır. 2000 yılında ise Little Nicky filmi ile hezeyana uğramış film gişe yapmamış olsa da 2001 yılında The Animal isimli filmde oynamaktan vazgeçmemiştir. 2002'de ise Mr.Deeds, Punch Drunk Love, Eight Crazy Night, A Day With the Meatball ve The Hot Chick isimli beş projede yer almıştır. 2003'te Anger Management, Paul Shore İs Dead, Blossoms and Blood, The Couch ve Head of State filmlerinde rol almıştır. 2004'te 50 First Dates ve Spanglish'te rol alan Adam Sandler 2005'te ise The Longest Yard ve Deuce Bigalow: European Gigolo filmlerinde yer almıştır. 2007'de Reign Over Me, I Now Pronounce You Chuck and Larry, 2008'de You Don't Mess With The Zohan ve Bedtime Stories filmlerinde,2009'da Funny People'de, 2010'da Grown Ups'da, 2011'de Just Go With İt, Zookeeper, Jack and Jill ve Rucky Larson; Born to Be a Star'da ve 2012'de That's My Boy filmlerinde oynamış ve yine 2012'de Hotel Transylvania filminde de seslendirme yapmıştır. 2013 yılında The Bigs, 2014 yılında The Cobbler'da ve Men, Women & Children'da rol almıştır. 2015'te ise Ridiculous 6'da oynamış ve aynı yılda Hotel Transylvania'da seslendirme yapmıştır. 2016'da The Do-Over'da ve 2017'de de Sandy Wexler'de yer almıştır. 2018'de ise The Week Of filminin ve seslendirmesini yaptığı Hotel Transylvania filmlerinin çıkması bekleniyor.

Diğer bilgiler: Adam Sandler kariyeri boyunca pek çok ödül kazanmıştır. Bunlardan bazıları ise şöyledir; 1996'da MTV Film Ödülü, Happy Gilmore filmi ile En İyi Dövüş Ödülünü, 1997’de Show East Ödüllerinde Yılın Komedi Yıldızı Ödülünü, 1998 yılında The Wedding Singer filmi ile partneri Drew Barrymore ile birlikte En İyi Öpüşme Ödülünü ve 1999'da da En İyi Komedi Performansı Ödülünü kazanmıştır.

Köpekleri çok seven Adam Sandler Meatball ve Matzoball isimli iki köpeğe sahiptir. Ayrıca Meatball isimli köpeği Little Nicky filminde rol almıştır.

Adam Sandler'a iş ve aile hayatında başarılar diliyoruz.