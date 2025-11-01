Habertürk
        Haberler Gündem Adana'da 884 polis ile dronlu asayiş uygulaması; aranan 72 kişi yakalandı

        Adana'da dronlu asayiş uygulaması: Aranan 72 kişi yakalandı

        Adana'da 884 polisin katıldığı dron destekli asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı. Uygulamada 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 01:26 Güncelleme: 01.11.2025 - 01:26
        Adana'da dronlu asayiş uygulaması: Aranan 72 kişi yakalandı
        Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatıyla il genelinde sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekan denetimleri gerçekleştirildi.

        884 polisin katıldığı uygulamaya, dron ile destek verildi. 16 bin 497 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 72 kişiyi yakaladı. 6 bin 422 aracın kontrolünü gerçekleştiren polis, çeşitli kabahatlerden 8 aracı trafikten men ederken, 202 araç sürücüsüne ise trafik kurallarına uymamaktan 1 milyon 368 bin 701 lira para cezası uyguladı. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ele geçirildi.

        Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 12 kişiye 16 bin 872 lira idari para cezası kesildi. Umuma açık mekanlarda gerçekleşen denetimlerde usulsüzlük tespit edilen 17 iş yerine idari işlem uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulamada 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait şarjör ve mühimmat, 2 kesici - delici alet, 40 gram sentetik kannabinoid, 19 gram esrar, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Fotoğraf: DHA

