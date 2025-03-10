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        Haberler Gündem Güncel Adana'da ağız ve diş sağlığı polikliniği açıldı | Son dakika haberleri

        Adana'da Yamaçlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde Yamaçlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi. Vali Yavuz Selim Köşger, "Ağız diş sağlığı meselesi, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile çok kapsayıcı sigortalar kapsamında dahi olmayan pahalı bir hizmet. Allah devletimize zeval vermesin" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:09
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        Adana'da ağız ve diş sağlığı polikliniği açıldı
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        Adana'da, Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesi'ne bağlı olarak Yamaçlı Abdulaziz Coşkuntuncel Aile Sağlığı Merkezi binasının ikinci katında oluşturulan Yamaçlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği törenle hizmete girdi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, törendeki konuşmasında, ağız ve diş sağlığının önemine dikkati çekerek, "Ağız diş sağlığı konusunda ülkemiz oldukça mesafe katetti. Ağız diş sağlığı meselesi, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile çok kapsayıcı sigortalar kapsamında dahi olmayan pahalı bir hizmet. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

        İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da polikliniğin Adana'nın sağlık altyapısını güçlendireceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu tesis Yamaçlı, Akdeniz, Cumhuriyet, Anadolu mahalleleri ve civarı ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi aracılığıyla tüm Adana'ya hizmet verecektir. Günlük ortalama 200 hasta muayenesi planlanmıştır. Tıbbi olarak son teknolojiyle donatılmış bir tesistir. Vatandaşımızın sorununu yerinde, en hızlı ve iyi şekilde çözmeyi hedefliyoruz."

        Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesi Başhekimi Gözde Kılınç da 9 diş ünitesine sahip poliklinikte 2 görüntüleme cihazı ve 1 diş protez laboratuvarı olduğunu, 9 hekimin yanı sıra 20 sağlık personelin görev yapacağını bildirdi.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın dua ettiği törende Yamaçlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin açılış kurdelesi kesildi.

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        #ağız ve diş sağlığı polikliniği
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