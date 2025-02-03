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        Haberler Gündem Adana'da kuyumcu soygunu

        Adana'da kuyumcu soygunu

        Adana'da polis, kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin, havalandırma boşluğuna girerek kuyumcudan kaçtığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 06:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 06:12
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        Adana'da kuyumcu soygunu
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        Adana'da alışveriş merkezindeki bir kuyumcunun alarmının çalması üzerine özel güvenlik ekipleri durumu polise bildirip iş yerinin önüne gitti.

        Özel güvenliğin geldiğini fark eden şüpheli, havalandırma boşluğuna girerek kuyumcudan kaçtı.

        Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede, kuyumcunun kasasındaki bir miktar altının çalındığını tespit etti.

        Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması ve çalınan altın miktarını tespit etmek için çalışma başlattı.

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        #adana
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