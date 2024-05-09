Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bisikletle yolda ilerleyen İbrahim Vuranay'a (59) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Vuranay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.