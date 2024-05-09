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        Haberler Gündem Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adana'da otomobil takla attı: 3 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki araca çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:39 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:39
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        Otomobil takla attı: 3 yaralı
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        Osman K. (53) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Akdam Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araca çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücü Osman K. ile yanındaki Elif K. (53) ve Zahide A'yı (57) sıkıştıkları araçtan çıkardı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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