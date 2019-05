Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Polisevi Kavşağında saat 16.45 civarında meydana geldi. 01 J 0154 plakalı özel halk otobüsünü kullanan şoför yaşlı adamı otobüse almak istemedi ve zorla otobüsten indirdi. Otobüsün kapısının önüne düşen yaşlı adamı görenler duruma tepki gösterip şoföre bağırırken şoför hızla olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere, "Ramazan ayında yaşlılarımıza böyle mi davranacağız?" yorumları yapıldı. Çevredekilerin yardımıyla yaşlı adam yerden kaldırılarak kaldırıma oturtuldu.

ŞOFÖRE SÜRESİZ İŞTEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Şoförün bağlı bulunduğu 178 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Veli Can Durak da böyle olayları hiçbir zaman tasvip etmediklerini ifade ederek, “Böyle konular hem bizi hem toplumu üzer. Biz her zaman toplantılarımızda şoförlere söylüyoruz. ‘Vatandaşlar bizim velinimetimizdir’ diyoruz. Aracın içerisinde de herhangi bir huzursuzluk yapan yolcuları da rahatsız eden olursa ‘lütfen beyefendi’ der inmesini rica eder durmuyorsa, inmiyorsa emniyetten yardım ister, polisi arar. Ama bu konuda haklı yada hatalı da olsa biz her zaman için hatalı diyoruz. Gerekli olan cezayı verdik süresiz olarak cezalandırdık. Diğer kooperatiflere de çalışmaması için gerekli bilgi verildi. Ben vatandaşlardan özür dilerim. Olmaması gerekirdi" diye konuştu.

Mehmet Emin Can ise yaşananları şu şekilde anlattı:

“Amca otobüse bindi, arka koltuğa geçti. ‘Amca bağırdı bana mı sesleniyorsun?’ dedi. Bende ‘hayır sana bir şey söylemedim’ dedim üstelemeye devam etti. Amca çok alkollüydü. Yolcuların huzuru bozulduğu için bende inmesi için rica ettim. O da inmek istemedi yanıma geldi, küfür etti. Bende kolundan tutup aşağı indirdim. İnince de sarhoştu zaten yere yattı. Ayakta durmakta da zorlanıyordu. Ücretli veya ücretsiz biz yaşlıyı müşteriyi ayırt etmiyoruz. Düşen yaşlı amcada istese beni dün şikayet ederdi, etmedi. Bütün yolcularımız anladı alkollü olduğunu o yüzden indirmek zorunda kaldım. Keşke polisi arasaydık biz bu duruma düşmeseydik. Güvenlik kameralarında var bunlar. Kimin hatalı kimin hatasız olduğu belli” diye konuştu.

Şoför Can, süresiz uzaklaştırma cezası aldığını belirterek, “Haklıyım veya haksızım bu önemli değil inşallah bir daha bu olaylarla karşılaşmayız” dedi.