Adana'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bir masaj salonundan fuhuş yapıldığını belirledi.

GİZLİ GEÇİTTEN ÇATI KATINA ÇIKTILAR İHA'daki habere göre bunun üzerine apartman dairesinde bulunan masaj salonuna operasyon düzenlendi. Baskın sırasında güvenlik kameralarından polisin geldiğini fark eden iş yeri sahibi B.F. (23) ile 4 kadın, gizli geçitten çatı katına saklandı.

KADINLAR KURTARILDI Polis, seyyar merdivenle ulaştıkları çatı katında saklananları yakaladı. İşletme sahibi gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. Adreste yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu. REKLAM

BİRİSİ 17 YAŞINDAYDI Polisi kurtardığı kadınlardan birinin henüz 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden B.F. ifadesinde, "Sadece masaj hizmeti veriyoruz" diyerek suçlamaları inkar etti.