        Adana haberleri: Gizli geçitli masaj salonuna baskın

        Gizli geçitli masaj salonuna baskın!

        Adana'da, masaj salonuna düzenlenen baskında, iş yeri sahibiyle beraberindeki 4 kadın, güvenlik kameralarından polisi fark edince gizli geçitten çatı katına saklandı ama yakalanıp tutuklanmaktan kurtulamadı. O anlar kameraya yansıdı

        Giriş: 01.09.2025 - 10:49
        Gizli geçitli masaj salonuna baskın!
        Adana'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bir masaj salonundan fuhuş yapıldığını belirledi.

        GİZLİ GEÇİTTEN ÇATI KATINA ÇIKTILAR

        İHA'daki habere göre bunun üzerine apartman dairesinde bulunan masaj salonuna operasyon düzenlendi. Baskın sırasında güvenlik kameralarından polisin geldiğini fark eden iş yeri sahibi B.F. (23) ile 4 kadın, gizli geçitten çatı katına saklandı.

        KADINLAR KURTARILDI

        Polis, seyyar merdivenle ulaştıkları çatı katında saklananları yakaladı. İşletme sahibi gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. Adreste yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.

        BİRİSİ 17 YAŞINDAYDI

        Polisi kurtardığı kadınlardan birinin henüz 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden B.F. ifadesinde, "Sadece masaj hizmeti veriyoruz" diyerek suçlamaları inkar etti.

        İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.F., ‘Fuhşa aracılık veya zorlama’ ve ‘fuhuş için yer ve imkân sağlama’ suçlarından tutuklandı.

