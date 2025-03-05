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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Lastiklerden 10 kilo metamfetamin çıktı! Güldüren savunma | Son dakika haberleri

        Lastiklerin arasından 10 kilo metamfetamin çıktı! Güldüren savunma!

        Adana'da narkotik polisinin otoyolda takip edip, durdurduğu minibüsteki lastiklerin arasına gizlenmiş poşette 10 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan 39 yaşındaki İhsan E. ifadesinde, "Poşetlerdeki maddenin uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Ben onları şeker zannediyordum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:34 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:35
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        Lastiklerden 10 kilo metamfetamin çıktı! Güldüren savunma!
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        Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        TAKİBE ALINAN MİNİBÜS DURDURULDU

        DHA'daki habere göre ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldıkları şüpheli bir minibüsü, uygulama noktasında durdurdu.

        LASTİKLERDEN 10 KİLO ZEHİR ÇIKTI

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        Sürücü İhsan E.’nin (39) indirildiği araçta narkotik dedektör köpek ‘Barbara’ ile arama yapıldı. Barbara’nın, minibüsün arkasındaki lastiklere tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 10 kilo metamfetamin ele geçirildi.

        "BEN ONLARI ŞEKER ZANNEDİYORDUM"

        Gözaltına alınan İhsan E., emniyetteki ifadesinde, “Ben uyuşturucu madde kullanmam ya da satış yapmam. Poşetlerdeki maddenin uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Ben onları şeker zannediyordum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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