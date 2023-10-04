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        YALNIZ YAŞADIĞI EVİ KUNDAKLADI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 02:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 02:15
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        YALNIZ YAŞADIĞI EVİ KUNDAKLADI  
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        ADANA'dakimliğibelirsiz kişi, yalnız yaşadığı iki katlı müstakil evi ateşe verdi. Evi saran alevler, komşu binalara sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

        Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil evde yalnız yaşayan kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen nedenle eşyalarını ateşe verip olay yerinden kaçtı. Alevleri fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Evi saran alevler, komşu binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Evini kundalayan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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