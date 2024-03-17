Özgür Özel: Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış (3)

'GENCECİKİNSAN, SARAY İNŞAATINDA HAYATINI KAYBETTİ'

Adana'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kent Meydanı'nda partililere seslendi. Özel, "Adana'da bu meydana gelince iki şeyi hatırlamam lazım. Bunlardan bir tanesi, Adanalı işçi Savaş Oğuz. 10 yıl önce 2014 yılında mart ayında Cumhurbaşkanlığının kaçak sarayı, Türkiye Mimarlar Odası'nın itirazlarına, mahkeme kararlarına rağmen Atatürk'ün emaneti Atatürk Orman Çiftliği'nin göğsüne bir hançer gibi saplanan o sarayın inşaatında çalışırken 28 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Adana'da yaşıyor. Ailesinin adalet mücadelesini iktidar yargısı, sekteye uğrattı. Neredeyse bizim Somalı kardeşlerimiz gibi öldüren değil; ölen suçlu bulunacaktı. Bu gencecik insan, saray inşaatında hayatını kaybetti ama aileden bu durumu önce uzun süre gizlediler. Sonra bir başsağlığı, bir destek mesajını bile çok gördüler. Bu ülkenin kurucu partisinin genel başkanı olarak Savaş Oğuz kardeşimizi ve onun gibi iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Adanalı acılı ailesinin acısını bir kez daha buradan paylaşıyorum. Daha yakın bir zaman, Zeydan Başkanımızın çalışma arkadaşı, hepimizin çok değer verdiği bir kardeşimiz, gencecik Samet Güdük'ü kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu da rahmetle ve özlemle anıyorum" dedi.

'ENSEYİ KARARTMAYIN, UMUDUNUZU YİTİRMEYİN'

Özel, "Bayram geliyor, Adanalı öğrencilerin buraya gelmesi, buradaki öğrencilerin memleketlerine gitmesi, uzakta, ıraklarda oturanların bayram hasreti ile ailelerine, memleketlerine koşması lazım ancak bir anda baktık ki bilet fiyatları bayram tarihli olunca yüzde 30-40 artmış. Bugün, Adana'dan İstanbul’a gitmek için 750 TL olan bilet 1000-1100 lira olmuş. Tayyip Bey'i dinleyip, 3 çocuk yapan ailenin İstanbul'a gidiş-gelişi 10-12 bin lira olmuş. Böyle bir durumun sebebi, sorumlusu; geçen mayıs ayında, 'Enflasyonu düşüreceğim, dövizi düşüreceğim, benzini-mazotu düşüreceğim' diye iktidara gelip, 19 liralık mazotu 42 lira yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adana, işsizliğin en yüksek olduğu kentlerden biri. Bugün resmi ve dar anlamda işsizlik yüzde 9,5. Geniş tabanlı, iş aramaktan bıkanlar ile haftada birkaç saat çalışıp, başka iş arayanları da katarsanız; yüzde 26. Ancak genç işsizliği denince rakam yüzde 40'larda. Adana'da neredeyse 2 gençten 1'i işsiz. Maalesef beka sorunu, beka sorunu dedikleri, dünyanın öbür ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması, Türkiye'yi gelip işgal etmesi sanıyorlar. Öyle anlatıyorlar. Öyle bir şey olursa kimse korkmasın, sizden önce buradayız ama esas beka sorunu dünyanın en güzel ülkesinin, dünyanın en güzel gençlerinin, dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır. 4 gençten 3'ü bu işsizlik sorunu yüzünden, güvencesizlik yüzünden dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmaktadır; 'Fırsatını bulunca dünyanın öbür ucuna gitmeye varım, yeter ki kurtulayım' diyor. Buradan gençlerimize sesleniyoruz. Enseyi karartmayın, umudu kaybetmeyin, ülkeyi terk etmeyin. Birlikte başaracağız. Kredi kartı faiz oranını yüzde 4,5'ten yüzde 5,5'a çıkardılar. Borcunu ödeyemediğinde gidip de nakit avans çekeceği faizi 5,5'a çıkardılar. Yüzde 30 da bunun vergisi var, tam olarak yüzde 113 faize denk geliyor. Bakın emekliye zam verirken TÜİK'e güveniyorlar, onun rakamlarını kullanıyorlar. Emekliye yüzde 33 zam veriyorlar ama kredi kartı faizine gelince yüzde 113 zam uyguluyorlar. CHP olarak bu faiz düzenine, bu haramilerin düzenine, haramilerin saltanatına son vereceğiz" diye konuştu.

'HALA 9 BİN GÜN SORUNU VARDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Konya'da düzenlediği mitingi hatırlatan Özel, "Konya’daki mitinge staj mağdurları da gitti. 40-50 kişi, seslerini duyurmak istediler. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı biliyor musunuz? Onları gözaltına aldırdı, telefonlarını toplattı, otobüslere bindirdi. Buradan sesleniyorum. Ey Recep Tayyip Erdoğan, daha önce de söyledim ama bundan sonra bu staj mağdurları hakkını alana kadar, çıraklık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz, iki elim yakandadır. Ayrıca EYT'de büyük bir mağduriyet daha var. O da Bağ-Kur'luların yaşadığı mağduriyettir. Memlekette kadınlar 5 bin günde, erkek işçiler 7 bin 200 günde emekli olurken; esnafın ve çiftçinin Bağ-Kur'luları hala 9 bin gün sorunu vardır. Tayyip Erdoğan, bu sorunu çözeceğini geçen seçimde söz vermişti ancak seçimi kazandıktan sonra EYT mağduriyetini unutmuştur. Bu da gündemimizdedir, bu sorun da çözülene kadar iki elimiz yakasındadır" dedi.