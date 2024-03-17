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        Özgür Özel: Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış (2)

        'ESKİDOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 'Halk Buluşması' programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:15
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        Özgür Özel: Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış (2)
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        'ESKİDOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ'

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 'Halk Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Özel, sosyal demokratların yanı sıra İYİ Partililerin de oyuna ihtiyaç duyduklarını söyledi. Özel, "Eski dosttan düşman olmaz. Tayyip bey ittifak ortağına hem de yabancı değil, Necmettin Erbakan hocanın oğluna 9 ay önce methiyeler düzüyordu, ittifak yapıyordu, elini kaldırıyordu. Şimdi Yeniden Refah Partisi ittifak dışına çıktı. Şimdi, 'Cambaz, ip cambazı, gölgemde yürüyor' diyor. Tayyip bey, kimseyle samimi bir ilişki kurmuyor. Hep çıkar ilişkisi. Bugün oyu ona verirsen, senden iyisi yok. Yarın biraz uzak durursan hemen hainsin, teröristsin, FETÖ'cüsün, zübüksün, cambazsın" dedi.

        'İKTİDAR GARİBANLARI DEĞİL, KODAMANLARI DÜŞÜNÜYOR'

        Sosyal demokrat bir parti olarak herkese sahip çıkacaklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

        "Tayyip bey geldiğinde 80 bin atanamayan öğretmen vardı. Diyordu ki, 'Bunları niye atamıyorsun? Madem mezun ediyorsun niye öğrencisiyle kavuşturmuyorsun? Madem tayin etmeyeceksin neden okuttun?' diyordu. Şimdi 1 milyon atanmamış öğretmen var ve Tayyip bey diyor ki; 'Atanamayan öğretmenler.' Öğretmenin ne kusuru var da atanamamış? Sen atamamışsın bir de önüne mülakat çıkarmışsın. Geçen seçimlerde memuriyet alımlarında, öğretmen alımlarında 'Mülakat olmayacak' diye söz verdi, mülakatı kaldırmıyor. Öğretmenler 80 bin mülakatsız atama istiyor, onların sesi olacağız, onlara sahip çıkacağız. Staj mağdurları var, geçmişte staj yapmış, çıraklık yapmış, ödemiş ama sayılmamış. EYT çıkmış, emekli olamamış. 'İş ver çalışayım', iş yok. 'Bırak emekli olayım', geçmişteki stajını saymıyor. Onların da meselesinin sonuna kadar arkasındayız. Yıllarca söyledik, taşerona kadro getirdik ama dışarıda bırakılanlar var. KİT işçileri var, BİT işçileri var. Mağdurlar var. Hepsinin sesi olmaya, hepsine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Ayrıca ister emekli olsun ister çalışan ister memur olsun ister işsiz kalan kim olursa olsun; bugün iktidar onları değil, zenginleri düşünüyor. Garibanları değil kodamanları düşünüyor. Güvencesizleri değil, limitsiz parası olanları, süper zenginleri düşünüyor ve sizleri, halkımızı ezmek istiyor. Buradan, Ceyhan'dan bir kez daha söylüyorum ki kimseyi sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

        Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),

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