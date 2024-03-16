Adana Demirspor - Sivasspor maçının ardından

Adana Demirspor, Süper Lig'in 30’uncu haftasında Sivaspor’u sahasında 4-1 mağlup etti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor’u tebrik ettiğini belirterek, “İyi bir oyun ortaya koydular. Belli yerlerde maçı dengelesek de sonuca yansıtamadık. Futbolun doğasında bu var. 8 haftadır yükselişte olan bir takımdık. Ama çok zorluklar yaşadık. Bununla beraber kaybedilmiş bir maç var. Sivasspor camiasından ve taraftarlarından özür diliyoruz. Ortada bir suç varsa her zaman hocanındır. Milli maç arasını en güzel şekilde değerlendireceğiz. Tekrardan arzulu bir takım olacağız. Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz” dedi.

HİKMET KARAMAN: EMRE VE YUSUF’UN MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILACAĞINA İNANIYORUM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise ilk 30 dakika topa sahip olan ve pozisyona giren bir takım olduklarını fakat ilk yarının son 15 dakikası bu durumun değiştiğini vurgulayarak, “Öyle olunca değişiklikler yaptık. Oyun kontrolünü tekrar ele aldık. Hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten coşkuları üst seviye ve takıma katkıları büyüktü. Biz de sahada elimizden geleni yaptık. Milli araya giriyoruz. 8-9 oyuncumuz olmayacak. Emre ve Yusuf Sarı milli takıma çağrılmadı. Fakat ben önümüzdeki dönemde çağrılacaklarına inanıyorum. Kalan oyuncularımızla rekabet ortamını sağlayıp gelişimi sağlayacağız. Daha üst seviyeye çıkacağız. Yakaladığımız seriyi devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.