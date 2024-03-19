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        Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

        Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:04 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:04
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        Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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        Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanın aracın motor bölümünde olduğunu tespit etti.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla yılanı araçtan çıkardı.

        Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, şehir merkezinden uzak yerde doğal yaşam alanına salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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