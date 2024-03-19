Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanın aracın motor bölümünde olduğunu tespit etti.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla yılanı araçtan çıkardı.
Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, şehir merkezinden uzak yerde doğal yaşam alanına salındı.
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