Adana'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, evde Ayan'ın cesedini buldu ve evin önünde zanlılara ait araçta da olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan'ın (34), 16 Mart'ta odasında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç'yi (31) gözaltına aldı.

Adana'da bir kişinin, kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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