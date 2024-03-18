Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı.

        Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Baba katili kardeşler konuştu
        Baba katili kardeşler konuştu
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı

        Benzer Haberler

        Adana'da yaralama ve darp iddiasıyla dava açılan 2 sanık hakim karşısında
        Adana'da yaralama ve darp iddiasıyla dava açılan 2 sanık hakim karşısında
        Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan kişi tabancayla öldürüldü
        Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan kişi tabancayla öldürüldü
        Avladığı 3 metre boyundaki 150 kiloluk kılıç balığını 30 bin TL'ye sattı
        Avladığı 3 metre boyundaki 150 kiloluk kılıç balığını 30 bin TL'ye sattı
        Kaldığı apartta tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü
        Kaldığı apartta tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü
        Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
        Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
        Okullarına ismi verilen şehitlerin mezarlarında dua ettiler
        Okullarına ismi verilen şehitlerin mezarlarında dua ettiler