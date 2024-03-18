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        Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan kişi tabancayla öldürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:26
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        Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan kişi tabancayla öldürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan (34), 16 Mart'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce odasında tabancayla vuruldu.

        Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayan'ın tabancayla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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