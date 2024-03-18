Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan kişi tabancayla öldürüldü

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayan'ın tabancayla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan (34), 16 Mart'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce odasında tabancayla vuruldu.

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