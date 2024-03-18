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        Kaldığı apartta tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü

        ADANA'da, Selahattin Ayan (34), kaldığı apartta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:25
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        Kaldığı apartta tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü
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        ADANA'da, Selahattin Ayan (34), kaldığı apartta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü. Şüpheliler aranıyor.

        Olay, saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartta kalan Selahattin Ayan, kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Ayan, tabancayla göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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