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        Kilimlerin altındaki çuvaldan 31 ruhsatsız tabanca çıktı, 'Emanet' dedi

        ADANA'dabir eve yapılan baskında, kilimlerin altına gizlenmiş çuvalda 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:40
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        Kilimlerin altındaki çuvaldan 31 ruhsatsız tabanca çıktı, 'Emanet' dedi
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        ADANA'dabir eve yapılan baskında, kilimlerin altına gizlenmiş çuvalda 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Kenan A. (46), ifadesinde, "Tanımadığım biri, emaneten bıraktı" dedi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen polis, kilimlerin altına gizlenmiş çuvalda 31 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan 180 sürgü, 15 rampa, 12 icra yayı ve mili ele geçirdi. Operasyonda Kenan A., gözaltına alındı. Kenan A., ifadesinde, "Silah ve parçalar bana ait değil. Tanımadığım biri, emaneten bıraktı" dedi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kenan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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