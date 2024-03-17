Özgür Özel: Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış (4)

‘KARALARBİR KEZ DAHA BAŞKAN OLACAK’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ASKİ Spor Salonu’nda düzenlenen CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar’ın Proje Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Karalar'ın projelerine ilişkin sunumunun ardından konuşan Özgür Özel, “Sadece iki hafta sonra bu saatlerde sandıklar açılmaya, sonuçlar gelmeye başlamış olacak. Bu dakikalarda kurallar gereğince Adana Büyükşehir’in oyları sayılıyor ve Zeydan Karalar bir kez daha Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor olacak” dedi.

‘YALAN ATIP CHP’Yİ HEDEF GÖSTERİYORLAR’

Memur-Sen’i eleştiren Özgür Özel, “Yandaş sendika var, Memur-Sen diye. Toplu iş görüşmelerini bu sendika yapıyor. Toplu iş sözleşmesine öyle bir madde koymuş ki sendikacılığın ruhuna aykırı. Kendisine üye olan memurlara devlet yüzde 2 toplu sözleşme ikramiyesi verecek. Yani, kendisi sendikacılıkla öne çıkmayacak, kendine üye olanlara rüşvet verecek, onu da devlete ödetecek. Önce memurlar bu işe karşı çıktı, bunu Danıştay iptal etti. Ardından bunu meclise kanunla getirdiler. Kürsüden söyledik. ‘Haksızlık, hukuksuzluk, eşitsizliktir, diğer memurların hakkını yemektir’ dedik, dinletemedik. Kanuni düzenlemeyi yaptılar, Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. Anayasa Mahkemesi aynen bizim dediğimizi dedi. ‘Bu düzenleme eşitliğe aykırıdır, ayrımcılıktır, iptal ediyorum, derhal bütün memurlara bunu verin’ dedi. Utanmadan, sıkılmadan hem Memur-Sen hem de Recep Tayyip Erdoğan dönüp dolaşıp ‘CHP mahkemeye gitti, memurların 300 liralık toplu sözleşmesi ikramiyesine engel oldu’ diye yalan atıp, CHP’yi hedef gösteriyorlar. Oysa diğer memurlara bunu vermeyerek anayasaya aykırı yasa yapanlar, kul hakkı yiyenlerdir. Memur-Sen onların sarı sendikasıdır. Meclis açılır açılmaz tüm memurlara bu ikramiyeyi verecek düzenlemeyi yapmak, meclisin boynunun borcudur. Bu parayı alacak herkes bu parayı CHP sayesinde almış olacaktır. Bunu herkesin böyle bilmesini isterim” diye konuştu.

‘ÇALIŞANLARIN EV SAHİBİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL’

Konut fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, şöyle konuştu:

“TÜİK, şubat ayı enflasyonunu yüzde 4.53 ilan etti. Bu rakam, 115 ülkenin yıllık enflasyonundan daha fazla. Türkiye genelinde kiralar 1 yılda yüzde 100 arttı. Adana’da ortalama ev kirası 10 bin TL oldu. Emekli maaşı 10 bin TL, asgari ücret 17 bin TL. Eskiden memurlar, işçiler, hele ki karı-koca çalışıyorsa 3-5, bilemedin 10 yıl sonra ev almaya kalkarlardı. Bugün alınabilecek en basit ev 3 milyon TL. 3 milyon TL konut kredisi çekmek için 10 yıl boyunca ayda tam 100 bin TL ödemek lazım. Böyle bir durumda ne çalışanların ne işçilerin ne de bir başkasının ev sahibi olması mümkün değil.”