CHP Genel Başkanı Özel, Adana'da proje tanıtım toplantısı ve iftara katıldı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emeklilerin bu iktidardan hesap sorması gerekiyor. Eğer hesap sorarsanız her şey değişir." dedi.

Özel, ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Adana'da 5 yılda yapılan hizmetlerle ilgili videonun izletilmesiyle başlayan programda konuşan Özel, iki hafta sonraki seçimde Zeydan Karalar'ın bir kez daha belediye başkanı olacağını söyledi.

Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hem kentte hem de diğer illerde önemli çalışmalar yaptığını belirttiği Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Kentte çiftçi ve emeklinin yanı sıra memurun da çok olduğunu aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malum bir yandaş sendika var, Memur-Sen diye. Toplu iş görüşmelerini bu sendika yapıyor. Toplu iş sözleşmesinde öyle bir madde koymuş ki sendikacılığın ruhuna aykırı. 'Kendisine üye olan memurlara devlet, yüzde 2 toplu sözleşme ikramiyesi verecek'. Yani kendisi sendikacılıkla öne çıkmayacak, kendine üye olanlara rüşvet verecek, onu da devlete ödetecek. Önce memurlar bu işe karşı çıktı. Bunu Danıştay iptal etti. Ardından bunu Meclis'e kanunla getirdiler. Kürsüden söyledik, 'Haksızlıktır, hukuksuzluktur, eşitsizliktir, diğer memurların hakkını yemektir' dedik, dinletemedik. Kanuni düzenlemeyi yaptılar, görev bizde başkası yapamıyor, Anayasa Mahkemesine götürdük. Anayasa Mahkemesi aynen bizim dediğimizi dedi. Bu düzenlemeye 'eşitliğe aykırıdır, ayrımcılıktır' dedi. 'İptal ediyorum, derhal bütün memurlara bunu verin' dedi. Utanmadan, sıkılmadan hem Memur-Sen hem de Recep Tayyip Erdoğan dönüp dolaşıp 'CHP mahkemeye gitti, memurların 300 liralık toplu sözleşme ikramiyesine engel oldu' diye yalan atıp CHP'yi hedef gösteriyorlar. Oysa diğer memurlara bunu vermeyerek Anayasaya aykırı yasa yapanlar kul hakkı yiyenlerdir. Memur-Sen onların sarı sendikasıdır. Meclis açılır açılmaz bütün memurlara bu ikramiyeyi verecek düzenlemeyi yapmak Meclis'in boynunun borcudur. Bu parayı alacak herkes, bu parayı Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde almış olacaktır. Bunu herkesin böyle bilmesini isterim."

CHP'li belediye başkanlarının kimsenin etnik kökenine bakmadan, eşit, ayrımsız hizmet yaptıklarını aktaran Özel, belediyelerinin kapısının herkese ardına kadar açık olduğunu belirtti.

Özel, konut fiyatlarına, emeklilerin yaşadığı sıkıntılara ve maaşlarının yetersizliğine değinerek, "Emeklilerin bu iktidardan hesap sorması gerekiyor. Eğer hesap sorarsanız her şey değişir. Artık, susma zamanı değil, artık itiraz etme, talep etme zamanı. Bu kardeşiniz öyle arkanızda, yanınızda durmaz, önünüze geçeceğim, sizin hakkınızı söke söke alacağım." dedi.

Mülakatın kaldırılması gerektiğini aktaran Özel, "Mülakat demek adam kayırma demek. Nasıl mülakat yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki 'Reis deyince aklınıza ne geliyor. Eğer Temel reis geliyor, ıspanak yiyor' dersen bay bay yandın. Recep Tayyip Erdoğan dersen hemen devletin kapıları sana açılıyor. Bu mülakat partizanlık, adam kayırmak, kul hakkı yemek demek. Geçen seçimde söz verdiler, 'Kaldıracağız' dediler. Mülakatı kaldırmadılar." ifadelerini kullandı.

- Zeydan Karalar projelerini anlattı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Zeydan Karalar da göreve geldiği günden bu yana ulaşım ve içme suyu konusunda yaptıkları bazı çalışmaları anlattı.

Yeni projeleriyle ilgili bilgi veren Karalar, kentin kısa sürede nitelikli göç vermek yerine nitelikli göç alır hale geleceğini belirtti.

Otogarın Adana'ya yakışmadığını dile getiren Karalar, kendi enerjisini üreten yeşil bir otogar yapacaklarını vadetti.

Karalar, kentte 8 alt geçit kazandıracaklarını, 4 yeni bulvar ve 4 köprü yapacaklarını ifade etti.

Zeydan Karalar, kentle ilgili gelecek 5 yılda yapmayı planladığı diğer çalışmalarını da katılımcılara anlattı.

- Özgür Özel iftara katıldı

CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesince Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Özel, ilçedeki belediye başkan adayları Ali Demirçalı'ya destek istedi.

Ramazanın sadece aç ve susuz kalmak olmadığını aktaran Özel, "Ramazan iyi ahlak, güzel konuşmak demek. Sadece ağzın orucu değil, dilin, kulağın, kalbin, zihnin orucu var. Dilin orucu kötü söz söylememektir. Kulağın orucu kötü konuşulanı duymamak, yalana inanmamak, iftiraya kanmamaktır. Zihnin orucu iyi şeyler düşünmek, hayal etmek, kem düşünceye asla fırsat vermemektir. Kalbin orucu ise kalbin dayanmayacağı kötülüklere karşı sessiz kalmamaktır." ifadesini kullandı.

Filistin'de yaşananlara değinen ve buraya sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Filistin maalesef İsrail'in saldırısı, devlet terörü altında ezilmektedir. Batı Şeria'da, Ramallah'ta zulüm vardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üçüncü genel başkanımız Karaoğlan Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Onun rahmetli Yaser Arafat ile dostluğunun başladığı noktadayız. Filistin halkının yanında, Filistin'deki barışın, özgür Filistin'in savunucusuyuz. 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin Devleti'ni savunuyoruz ve bugün için Filistin'deki gözyaşının durması için acil ateşkes çağrımızı tekrar ediyoruz."