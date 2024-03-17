Özgür Özel: Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış (5)

‘İSRAİLİLE TİCARETİ DURDURUN’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Özel, “Filistin maalesef İsrail’in saldırısı, devlet terörü altında ezilmektedir. Batı Şeria’da zulüm vardır. Ramallah’ta zulüm vardır ve CHP olarak üçüncü genel başkanımız Karaoğlan, Bülent Ecevit’in durduğu yerdeyiz. Onun rahmetli Yaser Arafat ile dostluğunun başladığı noktadayız. Filistin halkının yanında, Filistin’deki barışın savunucusuyuz, özgür Filistin’in savunucusuyuz. 1967 sınırlarında Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz ve bugün için Filistin’deki kanın, gözyaşının durması için acil ateşkes çağrımızı tekrar ediyoruz. Buradan bir çağrımız da Recep Tayyip Erdoğan’adır. Sayın Cumhurbaşkanı, akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, evlatlarınızın yakınları, yandaşlarınız, halen daha İsrail ile deniz ticareti yapmaktadır. Ticaret sürdükçe zulüm bitmez, kan durmaz. İsrail ile ticareti durdurun, Filistin’e sahip çıkın. Adana’dan çağrımız budur” dedi.

Özel, konuşmasının ardından vatandaşlarla iftar yaptı.