Adana'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'ndeki bir iş yerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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