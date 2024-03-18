Okullarına ismi verilen şehitlerin mezarlarında dua ettiler

ADANA'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle şehitliklerde tören düzenlendi. Çok sayıda öğrenci, eğitim gördükleri okullarına ismi verilen şehitlerin mezarlarını ziyaret edip, dua etti.

Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri erkan, kent protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Vali Yavuz Selim Köşger, şeref defterini imzalayarak, "Cihanda eşi benzeri görülmemiş çetin bir savaşa sahne olan, mukaddes vatan toprağının her zerresinin şüheda kanı ile sulandığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109'uncu yıl dönümünü kutlamak üzere sizlerin manevi huzurundayız. Çanakkale Zaferi, zelil yaşamak yerine vatanı, bayrağı, milleti ve bütün mukaddesatı uğruna şehit olmayı yeğleyen kahramanlarımızın Türk milletine bıraktığı ortak bir miras, tarihimize kazıdığı eşsiz bir destandır. Bu şanlı destanı tarihe kazıyan kahramanların torunları olarak bizlere emanet edilen vatan toprağını ve mukaddes değerlerimizi korumak, ülkemizi yeni yüzyılında daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarının ve burada yatan siz aziz şehitlerimizin azmi, cesareti ve şehadet aşkı bizlere her daim kılavuz olacaktır. Bizlere bu toprakları vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan müdafaasında canını feda eden tüm şehitlerimizin şanlı hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Törenin devamında, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Çok sayıda öğrenci, eğitim gördükleri okullarına ismi verilen şehitlerin mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Törenin sonunda protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.