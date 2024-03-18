Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Avladığı 3 metre boyundaki 150 kiloluk kılıç balığını 30 bin TL'ye sattı

        ADANA'nın Karataş ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avladığı 3 metre boyundaki 150 kiloluk kılıç balığını 30 bin TL'ye sattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın Karataş ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı. Balık, bir restorana 30 bin TL'ye satıldı.

        Sabah saatlerinde avlanmak için Akdeniz açıklarına çıkan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 3 metre boy ve 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı. Balığı güçlükle teknesine çıkardığını söyleyen Gayır ve arkadaşları kıyıya döndü. Karataş Balıkçı Barınağı'na götürülen balık ilgi gördü.

        Balıkçı Bahri Gayır, "Kılıç balığının normalde 24-30 kilolarına denk geliyoruz ancak bu büyüklükte olanı ilk kez yakalandı. Bereketli olsun ama bu da kurtarmıyor. Çünkü tekneciler olarak denizanalarından çok şikayetçiyiz" dedi.

        Kılıç balığı, kısa sürede, kilosu 200 TL'den olmak üzere 30 bin TL'ye bir restorana satıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kafedeki çatışmada İsveç'te bulunan çete liderinin izi iddiası!
        Kafedeki çatışmada İsveç'te bulunan çete liderinin izi iddiası!
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!

        Benzer Haberler

        Kaldığı apartta tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü
        Kaldığı apartta tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü
        Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
        Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
        Okullarına ismi verilen şehitlerin mezarlarında dua ettiler
        Okullarına ismi verilen şehitlerin mezarlarında dua ettiler
        Adana'da bir evde 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
        Adana'da bir evde 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
        Kilimlerin altındaki çuvaldan 31 ruhsatsız tabanca çıktı, 'Emanet' dedi
        Kilimlerin altındaki çuvaldan 31 ruhsatsız tabanca çıktı, 'Emanet' dedi
        Adana'da operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı"na 9 yıl hapis cezası
        Adana'da operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı"na 9 yıl hapis cezası