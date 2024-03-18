Adana'da yaralama ve darp iddiasıyla dava açılan 2 sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi av tüfeğiyle yaralayıp darbettikleri iddia edilen biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar tutuklu Y.K. ve adli kontrol tedbiri uygulanan ağabeyi M.K, müşteki Ü.Ç ile avukatlar katıldı.

Y.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği savunmasında, müşteki Ü.Ç'nin kendisine iftira attığını iddia etti.

Olayın yaşandığı evde olmadığını öne süren Y.K, "Ü.Ç'yi tüfekle ateş ederek yaralamadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

M.K. de ikametine gelen müştekinin kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "Kardeşimle alacak verecek meselesi nedeniyle konuşmuyordum, olay yerinde de görmedim. Müştekiyi kimin tüfekle yaraladığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Ü.Ç. ise Y.K'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu bacağından yaralandığını, M.K'nin de kendisini darbettiğini savundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde 30 Mayıs 2023'te husumetli oldukları Ü.Ç'yi tüfekle ağır yaralayıp darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.K. tutuklanmış, ağabeyi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.