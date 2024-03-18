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        PKK talimatıyla orman yakan terörist ve örgüte fon topladıkları iddia edilen 11 sanık hakim karşısında

        Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 2022'de iki farklı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan PKK'lı terörist ile onun keşif ve eylem çalışmaları için örgüte fon topladıkları iddia edilen 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 20:01 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:01
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        PKK talimatıyla orman yakan terörist ve örgüte fon topladıkları iddia edilen 11 sanık hakim karşısında
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        Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 2022'de iki farklı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan PKK'lı terörist ile onun keşif ve eylem çalışmaları için örgüte fon topladıkları iddia edilen 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar F.D. ve A.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.E, A.A, A.K, F.K, M.D, M.H.B, M.Ö, S.B, S.İ. ve S.B. ile avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        SEGBİS aracılığıyla savunması kayda alınan sanık F.D. terör örgütü PKK'nın talimatıyla hareket etmediğini ve orman yangınları ile bir ilgisinin olmadığını söyledi.

        Sarıçam, Kozan ve Aladağ ilçelerinde örgütün talimatıyla keşif çalışması yapmadığını öne süren F.D, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Orman yakmadım. Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanlarda yangın çıkaran 'ateşin çocukları' adlı yapılanmayla bir bağlantım bulunmamaktadır. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Sanık A.B. de terör örgütü PKK ile bir bağlantısının olmadığını savunarak, "PKK'nın keşif ve eylem çalışması adı altında gönderdiği iddia edilen para ile bir ilgim bulunmamaktadır. Kimseye para teslim etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

        Diğer sanıklar da terör örgütü PKK'nın talimatıyla banka hesaplarını yasa dışı bir işlem için kullanmadıklarını bildirerek beraatlerini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı ise sanık A.B. hakkında tüm delillerin toplanmış olması, tutuklulukta kaldıkları süre, tutukluluğun bir tedbir olma niteliği dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesi, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamı ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

        Mahkeme heyeti de sanıklar F.D. ve A.B'nin hakkında tüm delillerin toplanmış olması, tutuklulukta kaldıkları süre, tutukluluğun bir tedbir olma niteliği dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        Merkez Sarıçam ilçesinde 13 Ağustos 2022'de iki farklı ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle aynı gün tutuklanan ve eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen F.D. ile keşif ve eylem çalışmaları için terör örgütüne fon sağladıkları iddiasıyla 13 Nisan 2023'te tutuklanan A.B. ve tutuksuz A.E, A.A, A.K, F.K, M.D, M.H.B, M.Ö, S.B, S.İ. ve S.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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