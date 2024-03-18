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        Adana'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Adana Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 20:18 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:18
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        Adana'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
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        Adana Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu aktaran Köşger, şunları kaydetti:

        "Vatan, millet, mukaddesat için gerektiğinde canınızı vermeyi göze alırsanız bu topraklarda var olmaya devam edersiniz. Eğer bunu göze alamazsanız tarihin tozlu sayfalarında kaybolur gidersiniz. Bu toprakların tarihi bize bunu öğretiyor. Biz Allah'a şükürler olsun ki şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde, ölmeyi göze alan kahramanlarımızın sayesinde bu topraklar üzerinde 1000 yıldır yaşamaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle onların sayesinde, bu ruhu kaybetmediğimiz müddetçe ilelebet yaşamaya devam edeceğiz."

        İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Programa kent protokolü de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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