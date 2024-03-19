AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, şehit aileleriyle buluştu
AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, şehit aileleriyle bir araya geldi.
AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, şehit aileleriyle bir araya geldi.
Karamık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.
Dernek Başkanı Emine Kunt ve ailelerle görüşen Karamık, talepleri dinledi.
Kunt, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek Karamık'a teşekkür etti.
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