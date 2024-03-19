Adana'da iş yerinde eşini darbettiği öne sürülen sanığa dava

Tarafların akşam vakti diş kliniğinin terasında tartışmaya devam ettikleri, sanığın müştekinin parmağındaki yüzükleri vermesini istediği, müştekinin bu durumu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine H.Y'yi sopayla darbettiği ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, O.Y'nin "gece vakti iş yerinde silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, H.Y. ve eşi O.Y'nin olay günü otomobille sanığa ait iş yerine gittikleri sırada araç içinde tartıştıkları anlatıldı.

Sanık O.Y. için "gece vakti iş yerinde silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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