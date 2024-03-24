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        Adana'da sahte avukat adliyede dolaşırken yakalandı

        ADANA'da, sahte avukat kimliği ve cübbesi ile kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı belirtilen Betül.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:50
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        Adana'da sahte avukat adliyede dolaşırken yakalandı
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        ADANA’da, sahte avukat kimliği ve cübbesi ile kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı belirtilen Betül. S. (37), adliye koridorunda gezerken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Betül S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgileri üzerine Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Betül S.’nin, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi. Polis, hakkında yakalama kararı çıkarılan Betül S.’yi, adliye koridorunda gezerken yakaladı. Şüpheli Betül S. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda adli evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’, ‘özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk edilen Betül S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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