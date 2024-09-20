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        Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 21:14 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:14
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        Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde Batuhan Kolsuz (18), arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada daha önce aralarında "kız arkadaş meselesi" nedeniyle husumet olan kişilerle karşılaştı.

        Burada iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan Kolsuz darbedilip bıçaklandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kolsuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgaya karıştığı tespit edilen 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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