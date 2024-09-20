Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adana'da ziyaretlerde bulundu

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Adana'da esnaf ve işçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 20:49 Güncelleme: 20.09.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adana'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Adana'da esnaf ve işçilerle bir araya geldi.

        Hatimoğulları, kentteki programları kapsamında ilk olarak merkez Seyhan ilçesindeki sebze halini ziyaret etti. Burada düzenlenen toplantıda esnafla bir araya gelen Hatimoğulları, Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan ve sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi.

        Burada yaptığı konuşmada Hatimoğulları, yaz mevsimi boyunca parti olarak işçi, emekçi, üreticilerle buluştuklarını, sorunlarını dinlediklerini anlattı.

        Türkiye'nin bütün coğrafyasında tarıma elverişli topraklar, hayvancılığa uygun meralar bulunduğunu belirten Hatimoğulları, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

        Bütün tarım arazilerinin ekilip, biçilmesi için bir destek politikası izlenmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, "Destek sözde değil özde olmalı, üreticiyi rahatlatmalıdır. Üretici keyifle, mutlulukla, 'benim ürettiğime değiyor' diyecek bir duyguya sahip olmalı ki o üretici toprağını boşa bırakıp çekip gitmesin." ifadesini kullandı.

        Hatimoğulları, daha sonra Şakirpaşa Mahallesi'nde bir tekstil firmasında çalışan işçilerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

        Ceyhan ilçesine geçen Hatimoğulları, Belediye Evleri Mahallesi'nde bir kıraathanede çiftçiler ve tarım işçileriyle buluştu. Programa katılan Ceyhan Tarım Elçileri ve İşçileri Derneği Başkanı Gülçin Hanter, Hatimoğulları'na işçilerin sorun ve taleplerini iletti. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin davanın firari 3 sanı...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin davanın firari 3 sanı...
        CHP İl Başkanlığı'ndan, 'siyasi yasak' getirilen Aydar'a destek
        CHP İl Başkanlığı'ndan, 'siyasi yasak' getirilen Aydar'a destek
        Adana'da sazlıkta cesedi bulunan genci öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırla...
        Adana'da sazlıkta cesedi bulunan genci öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırla...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
        Adana'da fabrikanın kundaklanma anı güvenlik kamerasında
        Adana'da fabrikanın kundaklanma anı güvenlik kamerasında
        Adanasporlu oyuncular, ligi en iyi yerde bitirmek istiyor
        Adanasporlu oyuncular, ligi en iyi yerde bitirmek istiyor