DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Adana'da esnaf ve işçilerle bir araya geldi.

Hatimoğulları, kentteki programları kapsamında ilk olarak merkez Seyhan ilçesindeki sebze halini ziyaret etti. Burada düzenlenen toplantıda esnafla bir araya gelen Hatimoğulları, Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan ve sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Burada yaptığı konuşmada Hatimoğulları, yaz mevsimi boyunca parti olarak işçi, emekçi, üreticilerle buluştuklarını, sorunlarını dinlediklerini anlattı.

Türkiye'nin bütün coğrafyasında tarıma elverişli topraklar, hayvancılığa uygun meralar bulunduğunu belirten Hatimoğulları, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi. Bütün tarım arazilerinin ekilip, biçilmesi için bir destek politikası izlenmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, "Destek sözde değil özde olmalı, üreticiyi rahatlatmalıdır. Üretici keyifle, mutlulukla, 'benim ürettiğime değiyor' diyecek bir duyguya sahip olmalı ki o üretici toprağını boşa bırakıp çekip gitmesin." ifadesini kullandı.