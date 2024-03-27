Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Fatih Erbakan: Üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3'üncü büyük siyasi partisi olduk

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin üye sayısının 516 bin 800'e ulaştığını belirterek, "Önce 486 bin olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni, ardından da 508 bin üyesi olan İYİ Parti'yi geride bıraktık ve üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3'üncü büyük siyasi partisi olduk" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:29 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Erbakan: Üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3'üncü büyük siyasi partisi olduk
        ABONE OL
        ABONE OL

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin üye sayısının 516 bin 800’e ulaştığını belirterek, "Önce 486 bin olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni, ardından da 508 bin üyesi olan İYİ Parti'yi geride bıraktık ve üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3’üncü büyük siyasi partisi olduk" dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Fatih Erbakan, "31 Mart seçimlerinde inşallah şahlanış gerçekleştireceğiz. Cenabıallah bize bunu nasip etsin. Allah, hem Yüreğir'de hem Adana'mızın diğer ilçelerinde milli görüşün zaferini ve ahlaklı belediyecilik deneyimini bizlere nasip eylesin inşallah" diye konuştu.

        'SEÇİMDEN SONRA 1 MİLYON ÜYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ'

        Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısının 516 bin 800’e ulaştığı bilgisini veren Erbakan, şöyle devam etti:

        "Önce 486 bin olan Milliyetçi Hareket Partisi’ni ardından da 508 bin üyesi olan İYİ Parti’yi geride bıraktık ve üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3’üncü büyük siyasi partisi olduk. Muazzam bir bereket ve ivme aldık. Günde 5 bine yakın üye artışı yaptık. Şu son birkaç günde öyle bir bereket var ki 5 bin üye artışı oldu. Seçimlere inşallah 550 bin üye ile gireceğiz ve seçimden sonra da 1 milyon üye hedefine ulaşacağız. Önce 31 Mart’ı atlatacağız ardından da 2028’de iktidar olacağız inşallah."

        Konuşmanın ardından Erbakan partililerle birlikte dualar eşliğinde iftar yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 kişilik aileyi canından etti!
        6 kişilik aileyi canından etti!
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        Bakanlıktan altın kararı
        Bakanlıktan altın kararı
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da temaslarda bulundu:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da temaslarda bulundu:
        Adana'da girişimcilere ve çiftçilere verilen "Kapsayıcı Tarım Eğitimi" tama...
        Adana'da girişimcilere ve çiftçilere verilen "Kapsayıcı Tarım Eğitimi" tama...
        Gözaltındaki arkadaşına ekmek arasında uyuşturucu getiren sanığa 15 yıl hap...
        Gözaltındaki arkadaşına ekmek arasında uyuşturucu getiren sanığa 15 yıl hap...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan kardeş 2 sanığa 10 yıl 6'şar ay hapi...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan kardeş 2 sanığa 10 yıl 6'şar ay hapi...
        'At eti sulu olur, mangal söndürür'
        'At eti sulu olur, mangal söndürür'
        Aladağ'da Belediyesince iftar programı düzenlendi
        Aladağ'da Belediyesince iftar programı düzenlendi