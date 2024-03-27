Aladağ'da Belediyesince iftar programı düzenlendi

Adana'nın Aladağ ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, yaptığı çalışmaları anlattı.

Aladağ'a 10 yıldır hizmet ettiğini belirten Akgedik, "Aladağ'ı Adana'nın incisi yapmak istiyoruz, yollarımızı yapıyoruz, şelaleler yapıyoruz, Aladağ'ı dünyaya tanıtıyoruz. Tekrar desteğinizi bekliyorum. Daha yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

Programa, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, AK Parti Aladağ İlçe Başkanı Saffet Özen ve vatandaşlar katıldı.