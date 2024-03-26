Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den AK Parti MKYK üyesi Erdinç'e taziye ziyareti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kardeşini kalp krizi sonucu kaybeden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mehmet Şükrü Erdinç'e taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:34 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den AK Parti MKYK üyesi Erdinç'e taziye ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kardeşini kalp krizi sonucu kaybeden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mehmet Şükrü Erdinç'e taziye ziyaretinde bulundu.

        Tekin, Erdinç'in kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki kardeşi Mehmet Halis Erdinç için merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

        Erdinç ve yakınlarına başsağlığı dileyen Tekin, dua okudu.

        Tekin, sonrasında AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek ve Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu ile Ali Münif Yegenağa Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.

        Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Tekin, talepleri dinledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Futbol turnuvasında oyuncuların tekme tokat kavgası
        Futbol turnuvasında oyuncuların tekme tokat kavgası
        Bakan Tekin: Eğitim- öğretimi merkezlerine alan yerel yöneticilerin seçilme...
        Bakan Tekin: Eğitim- öğretimi merkezlerine alan yerel yöneticilerin seçilme...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da "İl Eğitim Yöneticileri İle Toplantı"da...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da "İl Eğitim Yöneticileri İle Toplantı"da...
        Cinsel istismarla suçlanan imam tutuklandı
        Cinsel istismarla suçlanan imam tutuklandı
        Eski yengelerinin eşini bıçaklayan 2 kardeş adliyede
        Eski yengelerinin eşini bıçaklayan 2 kardeş adliyede
        Adana'da 2 sanığa "terör örgütü DEAŞ üyesi" olduğu iddiasıyla dava
        Adana'da 2 sanığa "terör örgütü DEAŞ üyesi" olduğu iddiasıyla dava