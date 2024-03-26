Milli Eğitim Bakanı Tekin'den AK Parti MKYK üyesi Erdinç'e taziye ziyareti

Tekin, sonrasında AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek ve Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu ile Ali Münif Yegenağa Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.

Tekin, Erdinç'in kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki kardeşi Mehmet Halis Erdinç için merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

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