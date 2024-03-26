Eski yengelerinin eşini bıçaklayan 2 kardeş adliyede

ADANA'DA, eşiyle yolda yürüyen Serhan Yıldırım'ı (45), sandalye ve bastonla darbedip, karnından bıçaklayan İbrahim K. ile kardeşi Bilal K. yakalandı. Yıldırım'ın eşinin eski kocasının kardeşleri olduğu öğrenilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak'ta meydana geldi. Serhan ile eşi Çilem Yıldırım, yolda yürüdükleri sırada, kadının eski eşi Mahsuni K., kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan kavgada kardeşler, Serhan-Çilem Yıldırım'ı baston ve sandalyelerle darbetti. Şüphelilerden İbrahim K., arbedede Serhan Yıldırım'ı karnından bıçakladı.