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        Adana'da kaçak 96 otomobil motoru ele geçirildi

        Adana'da gümrük kaçağı 96 otomobil motoru ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:25 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:25
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        Adana'da kaçak 96 otomobil motoru ele geçirildi
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        Adana'da gümrük kaçağı 96 otomobil motoru ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı otomobil motoru bulunduğu bilgisi üzerine Ceyhan ilçesindeki bir depoya baskın yaptı.

        Adreste, 96 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi.

        Kaçakçılıkla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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