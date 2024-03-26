Adana'da kaçak 96 otomobil motoru ele geçirildi

Kaçakçılıkla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı otomobil motoru bulunduğu bilgisi üzerine Ceyhan ilçesindeki bir depoya baskın yaptı.

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