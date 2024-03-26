Adana'da kaçak 96 otomobil motoru ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 96 otomobil motoru ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Adana'da gümrük kaçağı 96 otomobil motoru ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı otomobil motoru bulunduğu bilgisi üzerine Ceyhan ilçesindeki bir depoya baskın yaptı.
Adreste, 96 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi.
Kaçakçılıkla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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