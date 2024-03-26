Dünya şampiyonu Nilsu ve Selin Naz'a Adana'da coşkulu karşılama

Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları (Trisome Games 2024) atletizm ve jimnastik dalında dünya şampiyonu olan milli takım sporcuları Adanalı Nilsu Taşkınlar ve Selin Naz Özcan, memleketlerinde coşkuyla karşılandı.

Hayallerini gerçeğe dönüştüren dünya şampiyonu Selin Naz Özcan, 35 ülkenin katıldığı down sendromlu sporcuların uluslararası olimpiyat oyunlarında jimnastik dalında iki alette altın ve dünya birinciliği, iki alette gümüş ve dünya ikinciliği, tasnifte gümüş olmak üzere toplamda 5 madalya kazanarak Türkiye’yi, Adana’yı başarıyla temsil edip dünya şampiyonu oldu. Selin Naz’ın hocası Erkan Sert, sporcusuyla gurur duyduğunu vurguladı.