Dünya şampiyonu Nilsu ve Selin Naz'a Adana'da coşkulu karşılama
Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları (Trisome Games 2024) atletizm ve jimnastik dalında dünya şampiyonu olan milli takım sporcuları Adanalı Nilsu Taşkınlar ve Selin Naz Özcan, memleketlerinde coşkuyla karşılandı.
Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları (Trisome Games 2024) atletizm ve jimnastik dalında dünya şampiyonu olan milli takım sporcuları Adanalı Nilsu Taşkınlar ve Selin Naz Özcan, memleketlerinde coşkuyla karşılandı.
Hayallerini gerçeğe dönüştüren dünya şampiyonu Selin Naz Özcan, 35 ülkenin katıldığı down sendromlu sporcuların uluslararası olimpiyat oyunlarında jimnastik dalında iki alette altın ve dünya birinciliği, iki alette gümüş ve dünya ikinciliği, tasnifte gümüş olmak üzere toplamda 5 madalya kazanarak Türkiye’yi, Adana’yı başarıyla temsil edip dünya şampiyonu oldu. Selin Naz’ın hocası Erkan Sert, sporcusuyla gurur duyduğunu vurguladı.
300 kişinin katıldığı atletizm dalında 4x400’de dünya şampiyonu olan Nilsu Taşkınlar da Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda coşku dolu anları sevenleriyle birlikte yaşadı. Taşkınlar, ayrıca 4x100’de dünya üçüncüsü, 400 metre koşuda dünya dördüncüsü olmayı başardı. Nilsu’nun antrenörü Özkan Güngör de sporcusunun başarısından duyduğu mutluluğu paylaştı.
Dünya şampiyonlarını karşılayanlar arasında bulunan önceki dönem Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana’ya gururu yaşatan sporcularla gurur duyduklarını vurguladı.
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