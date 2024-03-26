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        Adana'da 64 ruhsatsız silah ele geçirildi; 9 tutuklama

        ADANA'dapolis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 64 ruhsatsız silah ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:20
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        Adana'da 64 ruhsatsız silah ele geçirildi; 9 tutuklama
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        ADANA'dapolis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 64 ruhsatsız silah ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1 haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Bu kapsamda ruhsatsız 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 34 tabanca, ruhsatsız 27 av tüfeği, ruhsatsız 2 kurusıkı tabanca, 65 şarjör, 2 bin 735 dolu fişek, 2 çelik yelek, gümrük kaçağı bin 119 paket sigara, 82,5 litre içki ile 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi; çeşitli suçlardan aranan 318 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlar ile yakalanan 9 şüpheli, tutuklandı. Öte yandan uygulamalarda 117 motosiklete toplam 1 milyon 765 bin 644 lira ceza kesildi, 62'si trafikten menedildi. Ekipler, kavşak ve bulvarlarda cam silip, dilenerek sürücülere rahatsızlık verdiği belirlenen 36 kişiye de işlem uyguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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