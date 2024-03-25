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        Adana'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:01 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:01
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        Adana'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

        Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki havalimanı kavşağı yakınında, Musa Kayabaşı yönetimindeki 01 APG 479 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 TZ 8478 plakalı tır ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kayabaşı, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

        Kayabaşı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Kayabaşı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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