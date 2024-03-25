Adana'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kayabaşı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki havalimanı kavşağı yakınında, Musa Kayabaşı yönetimindeki 01 APG 479 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 TZ 8478 plakalı tır ile çarpıştı.

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