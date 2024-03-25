Eşinin eski kocası ve kardeşleri tarafından bıçaklandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde Serhan Yıldırım (45), yolda yürürken karşılaştıkları eşinin eski kocası ve 2 kardeşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Yıldırım, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak’ta meydana geldi. Serhan Yıldırım (45), eşi ile yolda yürürken onun eski kocası Mahsuni K., kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. ile karşılaştı. Kardeşler, Serhan Yıldırım ile eşini baston ve sandalyeyle darbetti. Yıldırım, arbede sırasında bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Serhan Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.