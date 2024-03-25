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        Eşinin eski kocası ve kardeşleri tarafından bıçaklandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde Serhan Yıldırım (45), yolda yürürken karşılaştıkları eşinin eski kocası ve 2 kardeşi tarafından bıçaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:35
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        Eşinin eski kocası ve kardeşleri tarafından bıçaklandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde Serhan Yıldırım (45), yolda yürürken karşılaştıkları eşinin eski kocası ve 2 kardeşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Yıldırım, tedaviye alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak’ta meydana geldi. Serhan Yıldırım (45), eşi ile yolda yürürken onun eski kocası Mahsuni K., kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. ile karşılaştı. Kardeşler, Serhan Yıldırım ile eşini baston ve sandalyeyle darbetti. Yıldırım, arbede sırasında bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Serhan Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, Mahsuni K. ile kardeşlerini arıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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