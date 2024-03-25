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        Sahte avukat, eski avukat sevgilisine özenmiş (2)

        7DOLANDIRICILIK KAYDI ÇIKTI, BAŞKA İLLERDE DE AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRMIŞAdana'da sahte kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenerek tutuklanan Betül Sayıcı'nın (37), Adana'nın yanı sıra farklı kentlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:10
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        Sahte avukat, eski avukat sevgilisine özenmiş (2)
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        7DOLANDIRICILIK KAYDI ÇIKTI, BAŞKA İLLERDE DE AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRMIŞ

        Adana’da sahte kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenerek tutuklanan Betül Sayıcı’nın (37), Adana’nın yanı sıra farklı kentlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Lise mezunu olan ve hukuk fakültesini 3’üncü sınıftan terk ettiğini ileri süren Sayıcı’nın 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu bildirildi. Sayıcı’nın uzun yıllar dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine polis mağdurlara yönelik araştırmasını sürdürüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından başka kentlerden yaşayan mağdurların sahte avukat hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

        GERÇEK AVUKATLAR POLİSE TEPKİ GÖSTERMİŞ

        Betül Sayıcı'ya Adana Adliyesi'nde gözaltı işlemi yapan polislere, gerçek avukatların, "Meslektaşımızı bu şekilde gözaltına alamazsınız?" diye tepki gösterdiği de ortaya çıktı. Meslektaş dayanışmasıyla Sayıcı'ya sahip çıkmaya çalışan gerçek avukatların polisler tarafından güçlükle ikna edildiği de kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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