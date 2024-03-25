Adana'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi 56034 Sokak'taki 3 evde silah bulundurulduğunu belirledi.
Eş zamanlı operasyon düzenlenen ikametlerde, ruhsatsız 10 tabanca ve 3 pompalı tüfek ile 1334 mermi ele geçirildi.
Polis ekipleri, adreslerdeki 6 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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