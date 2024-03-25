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        Adana'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:15
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        Adana'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi 56034 Sokak'taki 3 evde silah bulundurulduğunu belirledi.

        Eş zamanlı operasyon düzenlenen ikametlerde, ruhsatsız 10 tabanca ve 3 pompalı tüfek ile 1334 mermi ele geçirildi.

        Polis ekipleri, adreslerdeki 6 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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