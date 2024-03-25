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        Adana'da 250 sikke ele geçirildi

        Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 250 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:30
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        Adana'da 250 sikke ele geçirildi
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        Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 250 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde yasa dışı tarihi eser satılacağı bilgisini aldı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 250 sikke ele geçirdi.

        Operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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