AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da "Şehir Buluşması" programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de kendi adaylarının kim olduğunu bilmeyen bir genel başkan var. Muhtemelen o adayları da belediye başkan adayı oldukları illere koysanız yollarını bulamazlar." dedi.

Çelik, Cumhur İttifakı tarafından merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde düzenlenen "Şehir Buluşması" programına katıldı.

Buradaki konuşmasında 31 Mart'taki yerel seçime az süre kaldığını belirten Çelik, Cumhur İttifakı'nı sandıklarda zaferle buluşturacaklarını söyledi.

Çelik, gençliğin, demokrasi ve özgürlükle anılması gerektiğini işaret ederek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Türkiye'de gençler bir darbe yapsa ben o darbeye teslim olurum' diyor. Gençliği anmak için aklına gelen tek şey, gençlerle darbeyi yan yana anmak. İşte bizim mücadele ettiğimiz, karşımıza aldığımız zihniyet budur." diye konuştu.

Darbe zihniyetinin karşısında olmayı sürdüreceklerini dile getiren Çelik, "Vesayetle Türkiye'nin demokrasisini ve özgürlük düzenini bozmak isteyenlere, birlik ve beraberliğimize göz dikenlere her seçimde ders verdik, vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.