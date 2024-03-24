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        'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu ile paylaştığı otomobiliyle yaptığı kazada öldü

        ADANA'dakamyona çarpan otomobildeki sürücü Aşkın Taşdemir (36), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:00
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        'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu ile paylaştığı otomobiliyle yaptığı kazada öldü
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        ADANA'dakamyona çarpan otomobildeki sürücü Aşkın Taşdemir (36), hayatını kaybetti. Taşdemir'in otomobilin yanında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı, altına da 'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu düştüğü ortaya çıktı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Aşkın Taşdemir'in kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyona çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Taşdemir, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Taşdemir'in duran kalbi, sağlık ekibinin kalp masajıyla tekrar çalıştırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşdemir, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, egzoz satışı ve tamirciliği yapan Taşdemir'in 6 Şubat'ta otomobilin yanında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı, altına da 'Hikayenin sonunda biri toprağa, biri hurdalığa' notu düştüğü görüldü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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