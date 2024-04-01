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        Adana'da balkona inmeye çalışırken düşen hırsızlık şüphelisi öldü

        Adana'nın Çukurova ilçesinde, apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken zemine düşen hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:08
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        Adana'da balkona inmeye çalışırken düşen hırsızlık şüphelisi öldü
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        Adana'nın Çukurova ilçesinde, apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken zemine düşen hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesinin ardından "yerinde dönüşüm" kararı alındığı için Mahfesığmaz Mahallesi'nde kimsenin oturmadığı 11 katlı apartmana giren Uğur Can K. (36), iddiaya göre eşya bulunan 7. kattaki dairede hırsızlık yaptı.

        Sonrasında alt kattaki ikamete girmek için balkona çarşaf sarkıtan şüpheli, inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Uğur Can K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Uğur Can K'nin yanında ziynet eşyası bulunduğu, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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